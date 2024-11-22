亞太區懲教首長會議 140代表赴會

【本報訊】由香港懲教署主辦的第42屆亞洲及太平洋懲教首長會議昨日結束，今屆會議以「多方協作實現可持續高質量發展」為主題，吸引約140名來自30個亞洲及太平洋國家或地區的懲教首長和代表，以及相關的專業機構代表參加，其中包括16個「一帶一路」國家。

懲教署署長黃國興在會議閉幕典禮致詞時表示，今屆會議取得豐碩成果，促進了亞太區懲教機構之間的交流合作，他感謝各成員代表積極參與會議，分享寶貴的經驗及見解，為發展可持續高質量的懲教工作帶來新的啟發。黃國興強調多方協作是實現可持續高質量發展的關鍵，期望各會員代表能繼續緊密聯繫，創造合作機會，一同為推進懲教工作的高質量發展不斷努力。

參觀院所 了解智慧監獄 今次是懲教署第4次主辦會議，會議議題涵蓋5大專門範疇，包括「各地在懲教工作的挑戰及未來發展的策略」、「懲教人員的專業培訓及發展」、「運用創新科技協助監獄運作及更生工作的管理」、「加強與家庭和社區的合作幫助在囚人士重返社會」及「設計、建造及管理更環保的監獄」。會議期間與會者亦參觀了香港的懲教院所，了解香港懲教署的「智慧監獄」發展及多元化的更生計劃。