調查：近7成企業一年內曾遭受網攻

【本報訊】網絡攻擊日趨頻繁，個人資料私隱專員公署及生產力促進局調查本港442間企業，發現69%企業過去一年受至少一類網絡安全攻擊，部分攻擊有運用AI深度偽造技術。兩機構昨日公布「香港企業網絡保安準備指數及AI安全風險」調查報告，指今年「香港企業網絡保安準備指數」為52.8點，按年上升5.8點，當中大型企業的指數更升至有紀錄以來最高。

兩機構於今年9月至10月，透過電話訪問442間本地企業，包括80間大企及362間中小企，了解相關企業的網絡保安措施。結果顯示，69%企業過去一年受至少一類網絡安全攻擊，雖較去年下降4個百分點，但仍高於2022年水平。當中98%企業曾在今年遇到釣魚攻擊，按年上升2%。除常見的釣魚攻擊外，調查亦發現網絡釣魚簡訊較去年普遍。

僅35%企業提供網絡安全培訓 調查又發現，只有35%受訪企業有為員工進行網絡安全意識培訓，以及24%有進行演習以加強員工的網絡安全意識，反映企業仍需加強網絡安全工作。行業指數方面，金融服務業繼續維持在「具管理能力」級別。零售和旅遊相關行業及專業服務業的指數雖有升幅，但仍然是所有行業中最低，分別為45.3點及46.0點，低於50點水平線。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，人工智能安全是國家安全的重點領域之一，隨着AI日漸普及，私隱風險及數據安全不容忽視，不論企業規模大小，均有責任採用數據安全防護措施保障個人資料私隱。