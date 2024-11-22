AI𨋢甩轆 險耽誤立會開會

【本報訊】立法會大樓引進一些人工智能（AI）設施，其中智能升降機就不時出現「甩轆」情況。議員陳勇昨在立法會上表示，體驗到立法會的智能升降機在暑假後已有所提升，但前日發生了一件事，他指本來要乘智能升降機落一樓開會，可是升降機卻把他和幾位議員同事帶上8樓接了議員張宇人，才再落一樓。

他指這種AI是「整蠱」還可以接受，但若果AI這樣控制是不想提出議案的議員黃錦輝進入會議廳發言，那麼就麻煩了。

冀政府超前部署 他續稱，事情雖是笑話一則，然而大家都要深思，因為整個系統可去到國家級，包括軍事國防方面，一定要慎防中間有一些意外或破壞，即使未必是人為的，可能是系統自我發展所出現的故障。他表示，科技發展永遠是領先於法律法規的，期望政府能超前部署，以防患未然。

事實上，智能升降機甩轆早有前科。因今屆增加議席，立法會綜合大樓進行擴建工程，連帶升降機亦汰舊換新，換上智能分配系統的新升降機，然而第一組4部新升降機由去年年尾啟用後，許多議員都認為智能分配不太智能，等候時間較舊系統更長，若要及時到會議室表決，棄升降機而改行樓梯，時間上會更容易掌握。

今年5月秘書處指接獲不少議員對新升降機的投訴，行政管理委員會曾舉行閉門會議，邀來建築署及升降機承辦商代表講解新系統的運作邏輯及改善措施。有議員指新升降機「木已成舟」，即使有微言亦只有適應。