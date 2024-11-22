AI深偽技術趨成熟 促立法防範騙局

不法分子利用 年截逾10條冒高官名人片 利用人工智能（AI）愈來愈普遍，立法會昨通過「人工智能+」策略的議員議案。議員陳紹雄直指近年冒起涉及以AI深度偽造技術進行詐騙的案件，執法部門由去年11月立項統計至今，網上發現或截獲10多條假冒政府官員或知名人士的深偽片段，發展趨勢不可不察，若待發生嚴重事故才制訂相關的法律框架，無異於賊過興兵。

陳紹雄指政府現時對人工智能的規範，主要由香港個人資料私隱專員公署發布的《開發及使用人工智能道德標準指引》，和《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》，以及由數字政策辦公室，為協助政府各局和部門開發應用人工智能提供指引而制訂的人工智能道德框架。然而性質上，仍然是依靠企業自覺遵循。

圖像聲音影片皆可生成 他表示，以AI深度偽造技術進行詐騙的案件，生成出達到以假亂真的虛假圖像、聲音甚至影片，今時今日「有圖有真相」的說法已經不適用，世界已經進入「耳聽三分虛，眼見未為真」的後人工智能時代，而執法部門由去年11月立項統計至今，網上發現或截獲10多條假冒政府官員或知名人士的深偽片段，發展趨勢不可不察，待發生嚴重事故才制訂相關的法律框架，無異於賊過興兵。

提出議案的議員黃錦輝指政府重視AI的發展，但目前人工智能的資源分散於不同部門，欠缺整體性發展規劃藍圖，不利香港人工智能的長遠發展，必須通過系統性的策略規劃資源整合。議員周文港則指AI在人類互動的過程當中會不斷自我學習和進化，如果不受控制，在極端的情況下，確實有機會越界反過來控制人類，設計一些違反道德倫理的建議。他認為目前全球仍然處於一個探索階段之際，建議當局除密切留意海內外的立法趨勢外，亦要考慮帶頭參與道德倫理標準的制訂，為開發者訂定清晰的界線。

政府早前公布的人力推算報告，至2028年欠缺1.8萬至2.3萬人才，部分是AI人才。議員林振昇指政府經常強調透過各項人才計劃，已有10幾萬人才來港，但是仍有好多高才仍然找不到工作，所以未來我們不是追求有20萬或30萬高才獲批，而是如何確保來港高才可以填補創科和AI的高端工作崗位。

研高才填補AI創科空缺 創新科技及工業局局長孫東回應稱，綜觀各地發展AI的策略，要構建AI生態圈，離不開基建和算力規劃技術研發、應用、監管及人才培訓等要素，當局在前年年底公布的《香港創新科技發展藍圖》，為推動本港AI發展制訂了明確的策略方針及具體行動綱領，而數字政策辦公室作為政府推動數字政策的頂層設計，擔當着AI發展、加強本港數碼和算力基建及發展AI產業，促進數據互聯互通，以及引領政府內部及不同界別，應用人工智能的領軍角色。