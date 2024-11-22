自駕遊日遇暴雪 港女徒步700米求助

【本報綜合報道】港人愛遊日，但冬季來臨，若要在大雪中駕駛千萬要小心。近日有日媒報道，指有港人到青森縣自駕遊，卻慘遇超級暴雪，車輛被困雪中寸步難行！一名來自香港的女士租車自駕被困雪中，走路700米找到旅館幫忙，才幸運地成功脫險；不過另一名同樣來自香港的男士則「唔好彩」，由於車胎被石壆和積雪卡住，故無法前行，需要等待3小時由旅館派員救援。

根據日媒報道，當地由本月18日夜晚開始下起大雪，而在有「日本第一暴雪地區」之稱的青林森縣酸湯溫泉，就有不少前往溫泉旅館的遊客被大雪掩埋車輛。由18日至19日，青森縣已發出「大雪警報」和「雪崩注意警報」，其中酸湯溫泉在一日之間更錄得了高達69厘米的積雪，走在地上甚至雪可及膝。

日媒採訪時發現，分別有數輛車都被困在雪中無法前行，其中兩輛車均為香港旅客。當中有一名香港女士稱，原本計劃前往奧入瀨溪流方向，但由於道路禁止通行，故原路折返，豈料車子返程時陷入大雪無法郁動，最後徒步走了700米外找到一間溫泉旅館，經旅館職員的協助終於脫困，並對職員表示十分感激。

另一港男受困3小時獲救 另一名港男遊客則不太幸運，由於大雪掩埋道路，港男並無留意到車後的石壆，導致前輪陷入石壆和積雪中，即使他人協助推動車輛亦無法行駛。港男最後致電酸湯溫泉的旅館求助，被告知需要在雪中等待3小時後才能救援。