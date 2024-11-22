房協辦氣候展 推動節能減排

【本報訊】全球暖化是值得關注的議題。香港房屋協會由本月19日起在油麻地駿發花園的房協展覽中心推出全新一輪主題活動——《天氣暖咗，雨水多咗，有乜啟示？》，並夥拍政府及不同關注團體，透過虛擬實境（VR）和STEM教育等元素，以互動體驗形式提升大眾對氣候變化、極端天氣和全球暖化的關注和認知。

VR看極端降雨塌泥關係 房協期望透過為期約半年的活動，包括專題展覽、互動體驗工作坊及專題演講等，將氣候變化的訊息推廣至一萬名市民，加深大眾了解氣候變化問題的嚴重性。相關議題與我們生活如何息息相關，在社區引發更多討論和參與，鼓勵市民坐言起行，合力推動預防工作，甚至改變行為習慣，節能減排。

為是次氣候變化主題活動打響頭炮的，是11月與土力工程處合辦的《「雨」你尤關》互動工作坊，透過虛擬實境（VR）裝置、智能沙盒和攤位遊戲等，讓參加者更形象化地理解極端降雨和山泥傾瀉的關係。活動期間，房協亦會邀請不同嘉賓舉行主題講座。

房協展覽中心自2018年設立至今，參觀人數超過7萬人次，包括線上及線下，並在今年3月完成翻新重啟後，定期舉辦不同主題活動，提升市民對不同議題的關注，鼓勵社區參與。