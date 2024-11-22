醫健：職場健康：公餘親親大自然，行山飲食小貼士

天氣涼爽，正是適合行山的時候。平日工作忙碌，工作壓力又大，不少打工仔會趁周末或假期親親大自然，離開石屎森林到郊外行山。行山既可以鍛煉身體，亦可幫助放鬆心情和釋放壓力。與朋友或家人一起行山，更能增進社交互動和情感聯繫。

很多人都知道行山時需要適當的裝備，如合適的服裝、水、行山杖和防蚊用品等。除了裝備，你知道行山時也應配合適當飲食嗎？以下介紹一些行山飲食貼士，幫助提升行山表現，鍛煉肌肉同時有助消脂。

行山前

在出發前保持充足的體能是非常重要的。行山前兩至4小時可以進食富含碳水化合物和蛋白質的食物，以提供身體所需的能量，例如一碗魚片米線或瘦叉燒意粉。若在行山前的兩小時內進食，可以選擇容易消化的輕食，例如香蕉、三角飯糰和吐司來補充能量。

行山期間

在行山途中，應留意自己的流汗程度並補充足夠的水分。建議每15至20分鐘飲用120至240毫升的飲料，並攜帶健康的小食例如乾果和幾片麵包來補充體力。除乾糧外，水果如提子、蘋果或梨亦是不錯的選擇，它們能同時補充能量和水分。如預計進行3小時以上的長途遠足，可以帶一些含鈉和碳水化合物的食物，例如饅頭、果醬三文治或穀物棒等去補充體力。

行山後

很多人認為行山後可以隨意進食，其實這個觀念是錯誤的。要達到最佳運動效果，行山後兩小時內應攝取足夠的碳水化合物和蛋白質（比例為3：1），以幫助肌肉修復。例如可選擇一個番薯加一隻茶葉蛋、一杯水果燕麥乳酪杯或一份海南雞配白飯等都是較健康的選擇。

行山有益身心，搭配上述飲食小貼士，能更有效地提升運動表現。這個周末，一齊到郊外行山吧！

職業安全健康局

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