印商植起搏器亡裁死於不幸

死者兒子Edward Peter Junior曾出庭作供。

【本報訊】88歲印度商人於兩年前接受醫生建議，到養和醫院植入新式微型心臟起搏器，期間出現心臟穿孔，術後一直昏迷，約兩周後宣告死亡。死因庭經研訊後，死因裁判官周至偉昨日裁定死者「死於不幸」。死者家屬曾提出建議，指醫生應更新對美國食品及藥物管理局列明手術風險的認知及須接受持續醫療課程等。但周官認為本案的手術過程中出現已知但罕見的併發症，醫生根據現有指引以及臨床判斷，並參考醫院的情況和資源作治療，不認為家屬提出的建議與併發症有關，故沒有其他建議。

是次死因研訊對象是印度裔Poomangalathu Peter Edward，1933年印度出生，1962年來港經營生意。在2022年1月22日，他接受無電極的心臟起搏器植入手術，同年2月8日死亡，終年88歲。本案由死因裁判官周至偉審理，不設陪審員。周官指死者於2021年2月被診斷為心跳過慢，於翌年1月22日進行植入心臟起搏器手術間，出現突發的心臟傳導阻滯，令死者出現手術併發症，導致心包積血，最終身亡。

死者子：醫生未詳述潛在風險 死者兒子Edward Peter Junior曾供稱，2021年2月，父親心臟不適，前往養和醫院求醫。養和醫院心臟科陳良貴醫生建議植入起搏器，並表示植入新型無電極的心臟起搏器手術風險低。2022年1月15日，死者簽署手術同意書。他指陳良貴醫生未曾詳細解釋，植入手術可能造成心臟穿孔。1月22日，死者接受手術。約一小時後，他獲知會出現緊急情況，發現死者心臟穿孔。死者手術後一直昏迷，之後轉往深切治療部，最終於2月8日身亡。案件編號：CCDI 112/2022