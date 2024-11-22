灣區臨床試驗所開幕 可庫存40萬生物樣本

【本報訊】粵港澳大灣區國際臨床試驗所昨日在河套區開幕，新試驗所重點設施之一是生物樣本庫，可儲存逾40萬個樣本。試驗所將統籌醫管局、私營醫院和大學等臨床試驗資源，為醫藥研發機構提供一個支援平台。

大幅縮減研發時間 該試驗所目前由香港大學醫學院負責營運，面積約7,000平方呎，當中設有與中文大學合作管理的生物樣本庫。生物樣本庫則設兩個液氮凍存系統和11個超低溫冷凍儲存櫃，用以儲存如組織、血液、細胞、去氧核糖核酸等共逾40萬份生物樣本。

衞生官員解釋，往時若要研究一項罕見疾病，可能需要幾年時間儲存足夠的樣本才能進行實驗，而現時可通過申請調取試驗所儲存的樣本即時獲取足夠的樣本，能大幅縮減研發時間。他補充，若日後試驗所要收集病人樣本，會告知病人並讓其簽署一份文件，會明確告知當事人其生物樣本可能會被其他機構調取從事實驗。

政府表示，試驗所是香港與內地臨床試驗網絡合作的重要據點。試驗所將以「一區兩園」的模式，與同在昨日於深圳園區開幕，由深圳醫學科學院營運的試驗中心合作共同建立「大灣區臨床試驗協作平台」，以拓展研發網絡，加快臨床試驗。