3女童之母 急求肝續命

夫貼文尋有心人 盼助愛妻解困 育有3女之母或需接受捐肝！一名中年家庭主婦日前因急性肝衰竭入院，由於其肝指數在危險水平徘徊，醫生指情況若無改善，需要進行肝移植手術。病人丈夫日前於社交平台發文指，由於自己與病妻血型不匹配，情況非常緊急，希望有心人捐肝。有意捐肝人士需為非肝炎帶菌者、沒有酗酒及濫用藥物、血型為O或B+型，年齡則最好為18至50歲、體重指數（BMI）少於30。

病人丈夫向本報反映，太太以往身體狀況良好，惟兩、3日前出現類似感冒的徵狀，其後開始無法進食。隨後病情惡化，太太到瑪麗醫院求診，發現她患上急性肝衰竭，其肝指數一直在危險水平徘徊。二人育有3名幼女，惟妻子病倒，現時只能交由家人照顧，丈夫則要請假照顧太太。他又提到，醫生指每年只有約20宗肝臟捐贈個案，有四成患者在等待期間離世，令他徬徨無助，更不敢向家中3名幼女坦白病情，希望有心人與其或醫院聯絡。

未敢向幼女坦白病情 對於末期肝衰竭患者，移植是唯一治療方案，惟輪候人士甚多，器官供不應求。翻查資料，今年截至9月本港有逾2,600多人輪候腎、肝、心、肺4種重要器官，一般輪候時間達3至5年，其中輪候肝臟的病人有78名。而同期成功配對捐肝的活體及遺體捐贈，分別有10宗及15宗。不過資料亦顯示，2021年共有71宗活體及遺體捐贈器官捐贈，惟相關數字按年下降；今年截至9月合共只有45宗，分別為23宗活體捐贈、22宗遺體捐贈。

逝者作遺體器官捐贈可以捐出多個重要維生器官，救治多名有需要患者，故一直備受關注。然而相關數字仍然偏低，據政府數字，本港每百萬人的遺體器官捐贈只有4.66宗。本月初「器官捐贈日」活動中，有官員就指出，不少市民因宗教原因希望保留遺體完整而不參與器官捐贈，但多個宗教組織已確認器官捐贈並不違反其理念，呼籲市民積極支持。

為應對器官移植的急切需求，2022年本港曾與內地成功進行跨境器官移植首例，為當時4個月大的女嬰芷希移植心臟。

據衞生官員指，現時香港與內地的器官捐贈互助機制是以個案為基礎，要就每一宗個案提出申請，再由相關部門審批及落實；期望將有關機制恒常化，若兩地有器官未有合適接受者時，可自動配予對方，加快跨境器官捐贈。