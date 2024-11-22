樂齡科技博覽900產品 涵蓋醫食住行

【本報訊】本港65歲以上的長者佔總人口的23%。樂齡科技博覽暨高峰會昨日起一連4日在灣仔舉行，今年有超過220個參展單位。當局指政府本年度向「樂齡及康復創科應用基金」額外注資10億元，期望社福單位善用政府資助，繼續加強應用於安老及康復服務。

是次活動由政府和社聯合辦，並與香港科技園公司協辦。現場有超過220個參展單位，展出逾900款來自香港、內地和全球各地的樂齡科技創新產品及應用方案，涵蓋「醫、食、住、行、社交」每個生活環節，提升使用者的生活質素。展品包括智能護理床墊、外骨骼機械裝置、為病人重組聲音的AI方案，以及為長者與視障人士導航辨識的AI穿戴式裝置等。

特設主題館 支援身心障礙童 除了關顧「老友記」，今年特設「耆樂童歡 科技共融」主題館，展示適合有身心障礙的兒童使用的輔助科技產品，涵蓋日常生活、學習和復康訓練等範疇，如用於步態訓練的外骨骼機械人、AI互動學習機械人等，讓長者和年輕一代善用科技提升身體功能及融入社會。期望透過科技進一步促進年齡友善及跨代共融的和諧社區。

勞工及福利局局長孫玉菡在開幕禮致詞時稱，政府去年向「樂齡及康復創科應用基金」再次注資10億元，不只是增加撥款。當局留意到以往的樂齡科技的主要用家是機構，例如老人院舍這些大型日間服務中心，希望慢慢推廣到家居使用。所以在去年的注資背後，容許由機構向政府申請資助購買樂齡科技用品，然後推展至住戶使用。他又稱希望除政府資助以外，香港可以很快形成一個樂齡科技的市場，有各種各樣、不同價位及不同功能的樂齡科技產品，供長者選擇。