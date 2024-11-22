申加費9.5％ 城巴否認開天索價

【本報訊】3間專營巴士公司申請加價，消息指，城巴申請加價9.5%、九巴申請加價6.5%，新大嶼山巴士則申請加價6.5%。城巴高級企業傳訊及市務經理曾安廸昨日表示，不認同申請加幅達9.5%是「開天索價」，又指今次是自2009年以來第4次申請加價，而2009至2018年完全沒有調整過票價，今次加價後車費亦落後於累積通脹。

去年虧損逾半億 曾安廸在電台節目稱，若今次申請獲批，大約在明年第一季落實，相距上次加價逾一年半。燃油及工資成本上升，過去6年公司面對虧損，去年虧損額收窄仍虧損逾5,000萬元，需要考慮從票務方面如何彌補。至於是否需要每年加價，曾稱工資成本是主要考慮因素，佔總成本的六成，打工仔亦期望每年加人工，若工資缺乏競爭力，招聘不到足夠人手，會出現巴士短班等情況。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕在同一節目表示，申請加價是考慮到營運狀況及客量變化，員工及燃油成本上升，九巴客量與疫情前相比，只回復到約九成。今次申請的加幅比已對上兩次低，認為政府會考慮市民的接受能力，亦可以動用隧道費基金去紓緩部分加幅，相信政府會根據機制考慮，令乘客承擔的幅度達到合理水平。