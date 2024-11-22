通脹放緩近5個月低 經濟差商家唔敢加費

本港通脹放緩，政府統計處最新公布的10月消費物價指數顯示，上月整體消費物價按年上升1.4%，較9月回落0.8個百分點，並見5個月以來新低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹率錄1.2%，較9月高0.3個百分點，升幅擴大皆因公屋加租。經濟學者分析指，經濟不景商家不敢加價，令通脹放緩，但未至於出現通縮。港府則預料通脹短期內維持輕微。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，10月升幅最高的是煙酒，按年飆21.8%；其次為升8.5%的電力、燃氣及水；雜項服務則增1.9%；外出用膳及外賣亦上升1.7%、雜項物品上升1.6%；交通上升1.6%；以及住屋上升1.0%。相反，10月衣履售價按年下跌1.4%、耐用物品下跌0.7%，以及基本食品下跌0.5%。

消費物價指數 煙酒飆逾兩成 而經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年10月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，而截至今年9月止的3個月的相應升幅為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

經濟學者李兆波表示，通脹放緩反映經濟不景，大部分商家都不敢加價，尤其食肆及街市商販面對北上消費或買餸的衝擊，定價不會過於進取「爭生意」，消費物價緩和，料年尾過年時的情況會持續。不過，明年初料多項公共服務加價，李認為對消費物價的影響不大，「最多升一兩個月」。

政府則指，上月基本消費物價通脹維持在輕微水平，食品價格繼續錄得輕微的按年升幅，能源相關項目價格的跌幅則進一步收窄，展望通脹在短期內應會維持輕微。本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而有一些輕微上升壓力。外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管來自外圍環境的不確定性仍然存在。