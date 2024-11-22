黎認專欄提「引渡惡法」 圖游說市民上街

【本報訊】壹傳媒黎智英昨日作供時，被問及被控方指控違法的《蘋果日報》專欄文章。黎承認在文章中提及「引渡惡法」、「我們會去到盡，堅決抗爭到底」、「為自己和下一代留下阻擋公義沉淪的足迹」，但是他解釋這只是預計引渡條例落實後會帶來的後果，及希望透過文章說服市民上街遊行，並沒有叫讀者做違法的事。

黎智英昨日就其《蘋果》專欄「成敗樂一笑」的文章作解釋。其中於2019年4月28日刊登的《請站出來保住最後防線》談及「引渡惡法」，指「引渡惡法」會「讓香港市民都被籠罩在恐慌的順民意識下，讓大陸無法無天的法律凌駕香港的司法制度，令法治變成人治。」黎智英指他只是估計法例生效後，可能會發生的事，並在文章中解釋原因。黎自言很多預言最後都成真。辯方大狀提醒，預言是否準確與本案無關，歷史自有公論。

「沒有叫讀者做違法的事」 至於2019年5月5日刊登的《諗移民定諗遊行》，文中寫到「我們會去到盡，堅決抗爭到底的事實」。黎智英表示，只是想讓讀者明白他們應該上街示威，強調自己並無意圖要引起憎恨。

另外，2019年6月2日刊登的《為自己和下一代 阻擋香港沉淪》，文中指「六四大屠殺」可能會在香港出現，又寫到「不，請行前一步，六月九號花三小時，為自己和下一代留下阻擋公義沉淪的足迹。」黎智英稱，他只是嘗試說服讀者，如果不上街遊行，則可能會發生的情況，強調文章只是他個人意見，沒有叫讀者做違法的事。案件編號：HCCC 51/2022