黎智英認冀美施壓 阻止落實國安法

立會被示威者佔領 叫《蘋果》大做博同情 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》。法庭早前裁定黎智英面對的3罪均表證成立，案件昨踏入第94日審訊。黎智英續自辯，直言2019年反修例運動漸演變為暴動，而他反對暴力，也反對2019年佔據立法會事件，不過承認曾傳訊息指要「大做」令年輕人獲同情。黎又不諱言，如果國安法生效，《蘋果日報》便會危在旦夕，他希望特朗普能協助阻止國安法實施。

黎智英昨續接受辯方大律師關文渭主問。黎智英同意，2020年5月29日，他在《紐約時報》刊登文章，談到香港由法治（rule of law）走向以法管治（rule by law），中國共產黨將會主宰所有遊戲規則。黎智英於庭上指，如果國安法生效，香港便會失去言論自由，《蘋果日報》危在旦夕。他希望特朗普能夠協助，阻止國安法實施。

辯方之後問及2019年7月1日示威者佔據立法會的事件。黎智英承認曾向前蘋果副社長陳沛敏傳訊息，談及「盡量大做特做令年輕人獲得同情」。黎智英昨日再次重申，他反對暴力，佔據立法會屬於違法，雖然事件沒有人傷亡，但是有財物遭受破壞，他認為事件或會為運動帶來負面影響，因此，他希望年輕人能夠解釋想法，目的是不要破壞這場運動。

法官問他運動是甚麼意思，黎智英稱是指那些暴動、反修例運動。黎不諱言，反修例運動漸漸演變成暴動，兩者基本上可以畫上等號，但他不贊成暴動。黎承認，在佔據立法會事件上，他就特定編採方向所給予的，可被視為指示，但強調普遍他給的都是建議、帶出討論，或提供資料作參考，而非指示。

稱無讀過制裁名單訊息 辯方亦就黎智英在2020年7月15日，透過WhatsApp發送給陳沛敏的訊息提問，內容談及特朗普簽署的行政命令，訊息也寫到「我們應該製作一份制裁名單（shit list）」。黎智英指，訊息內容不是他寫，他只是從Signal收到，再經複製並轉送陳沛敏，但沒有叫陳製作制裁名單。黎反覆強調自己完全沒有讀過該段訊息內容，他甫收到訊息就轉寄開去，但不止轉寄給陳沛敏，還包括不少政客，如李卓人和林卓廷等。法官質疑，若他完全沒有讀過訊息內容，為何會轉寄給別人。黎沒有直接回答，只稱接收的都是可靠及親密的朋友。

指從沒為編採人員設限 本案從犯證人楊清奇（筆名李平）早前供稱，黎智英設定《蘋果》的立場及方向，如同設置鳥籠，編採人員只限在該鳥籠內，有一定編採自主，但不能超越框架，楊形容這屬「鳥籠自主」。黎智英昨供稱，他從沒為員工設限，又指媒體自有其一套價值觀，這或許就是「鳥籠」的意思。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英承認就2019年佔據立法會事件，曾指要「大做」令年輕人獲同情。 黎智英自辯重點