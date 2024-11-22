港協限兩年內改革 有屬會指時間足夠

【本報訊】港協暨奧委會最新公布的《機構管治守則》，針對體育總會管治、教練培訓及甄選運動員方面作出指引，並給予兩年時間予各會執行，否則或被康文署暫停資助。壁球總會指有足夠時間跟進管治問題，但指部分項目難單以排名遴選運動員。

指足球籃球難單靠名次遴選 中國香港壁球總會主席邱達根昨日表示，各個體育總會均獲政府資助，應有良好的管治，形容有守則跟從「是好事」，亦屬合理。他提到，壁球總會過去也按程序遴選運動員，舉例指壁球賽事有很多，能夠參考運動員在香港、亞洲及世界排名揀選運動員出賽，他形容較簡單，而賽跑、游泳等項目亦有完成比賽時間及先後作根據。

不過邱提到不同體育項目有不同性質，其中足球、籃球等團隊性質的項目難以從名次或時間遴選運動員，應由體育會按經驗，評估球員技術或在團隊中的作用等甄選運動員。

另外，守則建議體育總會董事任期不應超過12年或16年、年齡不超過70歲或75歲。邱希望港協能彈性處理，他指部分體育會的董事人數不多，一般不想放走出錢出力的董事，建議在大會章程加入條文，若有特別情況，由大會作考慮決定。邱又稱，港協要求各會於2026年底或之前落實執行守則，認為時間已足夠。

議員何敬康亦表示，港協的指引詳盡，報告提出有60%體育會企業管治達標，即仍有不少體育會未達標，要求各體育總會用兩年改善的做法合適。體育會最不想被取消政府的恒常資助，這類懲罰有很大阻嚇性。各體育會在選拔選手時的程序是否公平及具透明度，相信不用等到2026年，在明年舉辦全運會已可見到。