舖外展示單車供試駕 非不合理但須優化

【本報訊】康文署有23個康樂場地附設有單車場及單車徑，當中12個場地設有由該署營辦商提供的單車租賃服務。該署經公開招標程序批出單車租賃服務的業務許可證（「許可證」），合約期一般為3年，營運者需遵守該署規定。不過，申訴署指，營辦商在單車亭外展示不同類型的單車供市民選擇及試駕，這經營模式並非不合理，甚至有實際需要，但現時監管卻有掣肘，促康文署應研究優化監管，容許營辦商在符合規定的情況下使用許可範圍外的地方。