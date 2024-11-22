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單車出租 列陣堵路 康署執管一鑊泡

申訴專員公署認為康文署轄下單車租賃服務場地，阻街情況普遍。 申訴專員公署認為康文署轄下單車租賃服務場地，阻街情況普遍。
申訴專員公署認為康文署轄下單車租賃服務場地，阻街情況普遍。
650次勸喻當冇到 遲遲未作出警告 清場靠他人代勞
康樂及文化事務署在全港12個場地設有由營辦商提供的單車租賃服務，部分場地位於海濱、河畔，成為單車族及市民休憩的好地方，然而，申訴專員公署昨日公布的主動調查行動報告卻揭發，康文署管理相關場地不力，形成單車阻街、公共空間秩序不佳等問題，其中位於沙田公園的3個相連單車亭由同一營辦商租用，但自2022年起已遭居民投訴，康文署先後多次巡查及勸喻相關營辦商，約3年中發出651次口頭勸喻、27封勸喻信（見表）均不果，期間需聯同地政處等部門才能成功移走「霸地」單車。康文署表示，已根據合約條款及法則取締其違規行為，又指沙田公園單車亭地理位置獨特，該案例較特殊，康文署會借鏡個案作未來監管經驗。
申訴專員公署昨日公布調查報告，指康文署規管轄下單車租賃營辦商存在漏洞及標準不一，營辦商違規佔用許可範圍以外的地方擺放單車，除會阻塞通道影響市民出入和使用康樂設施，亦可能構成安全隱患。公署多次的實地視察發現，營辦商違規將單車隨處擺放，似乎已習以為常，令人質疑康文署過去有否向營辦商作出提醒或採取執管行動。
兩年前已接投訴任惡化
康文署人員就違規情況發出勸喻或警告，如發出第3封警告信後仍沒有改善，該署可考慮暫停其業務或終止合約。但究竟發出多少次口頭及書面勸喻後才發出警告信，以及勸喻信及警告信是否有有效期，康文署的指引卻沒有訂明。
申訴署特別提到一宗個案，指市民投訴沙田公園3個單車亭的營辦商問題，該名市民由2022年3月開始投訴，指上址將大量單車放在營辦範圍以外阻街，情況不斷惡化，康文署卻監管不力，令投訴人未能安全無阻地使用鄰近的緩跑徑及單車徑。
報告指，康文署其後加強巡查，並發出口頭勸喻，但涉事營辦商沒於合理時間內移走所屬單車時，該署再發出勸喻信要求盡快糾正。惟由2022年3月起至今年1月，康文署共向營辦商發出共651次口頭勸喻，約3年間發出勸喻信的次數是9次，涉及27封。康文署又指自去年12月起，營辦商的違規情況較過往嚴重，對方亦疏於糾正，曾與營辦商會面並嚴正提醒，惟情況未見改善。
申訴署提8項建議改善
康文署在2022年5月曾向律政司諮詢意見，律政司表示如果康文署認為有需要終止合約，須向涉事營辦商發出清晰的警告通知，不過康文署的勸喻信並沒有相關警告字眼。另外由於違規擺放單車的地點不在康文署轄下範圍，署方不能按合約條款就違規行為採取任何行動。康文署曾與民政處和地政總署成立工作小組，檢走阻塞通道的單車，在2022年5月至今年3月間，進行4次清理行動，檢走38部單車。為何3年只有4次清理行動？康文署解釋由於所涉及地點多但部門資源有限，工作小組只能大約每半年安排一次清理涉事單車。
公署向康文署提出8項建議，包括應清楚訂明在若干指明時期內累積多少次口頭或書面勸喻，署方就會發出警告信，並應向外公布發出警告信的標準。康文署接受建議。
辯稱公眾地方涉多部門
本報向康文署查詢有關沙田公園的執管情況時，該署指，已經嚴格依據合約條款監管單車租賃營辦商的營運情況，並根據合約條款及法則取締其違規行為。不過，沙田公園單車亭的地理位置獨特，單車引起阻塞的位置屬公眾地方，涉及不同管理部門，使這案件比一般情況更為複雜，但康文署將以該個案為借鏡，作未來監管的參考。
不少市民喜歡假日踩單車，申訴署促康文署研究優化服務。不少市民喜歡假日踩單車，申訴署促康文署研究優化服務。
不少市民喜歡假日踩單車，申訴署促康文署研究優化服務。
康文署向單車租霸發出勸喻信次數及數目康文署向單車租霸發出勸喻信次數及數目
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康文署執管違規單車租賃商事件簿康文署執管違規單車租賃商事件簿
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