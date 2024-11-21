庫房空虛難承擔 兩元乘車須改變

港府推出長者兩元乘車優惠計劃，本是敬老德政，但隨着人口急劇老化，而前朝林鄭政府又將受惠年齡由65歲降至60歲，結果開支在短短3年間激增。政策推出初期，每年支出約5億元，但計劃在2022年擴大後，上個年度已暴增至近40億元。若然本港經濟向好，庫房水頭充足，這筆花費還不至於吃力，但事實恰好相反，現今財赤高企，庫房空虛，長此下去，勢必成為無法承受的重。

事實上，政府正檢討長者兩元乘車優惠計劃，最快今年底完成。勞福局昨日披露，有關計劃佔港府每年的經常開支，由5年前的0.2%增至上年度0.7%。上年度向各公共交通營辦商發還39.9億元，當中港鐵和巴士佔最多，各逾15億元。外界預計，下個財政年度開支將進一步增至60億元。惟局方重申，無意取消兩元乘車優惠或改變受惠組群。

政策易放難收，港府既已推出優惠，長者對此亦習慣成自然，若貿然取消，反彈必然巨大。現時本港經濟不明朗，社會不穩定因素增加，港官自是多一事不如少一事。然而，如果連受惠組群也無意改變，剩下來的選項便不多，而且難免一定引起反彈。長痛不如短痛，這個問題始終需要着手解決。

可以看見，港府至今仍是以加強打擊濫用，以及宣傳勸喻長者勿「長車短搭」為主，對節省開支的收效近乎零。儘管當局去年中加強打擊違規後，有7宗個案轉交警方跟進，其中兩宗已經定罪，甚至有個案被罰款過萬元；而截至今年10月，過去5年共進行約480次聯合執法、查驗共970條路線，以及逾3,000名懷疑違規使用優惠人士，但開支依然連年上升，顯見此舉無助於減省開支。

再看現時財赤高企，今個財政年度首5個月已錄得逾2,000億元赤字，賣地成績又差強人意，至今僅達預期的11%，開源節流便顯得無比重要。無奈眾所周知，港府開源無計，所謂發展新產業一直原地踏步，只知叫人懂變求變自己執生，再不想方設法節流，要扭轉財赤可謂是不可能的任務。尤其香港進入人口高速老化的年代，政府數字顯示，2023年65歲以上人口大約佔總人口23%，即差不多170萬人，估算5年後，即2028年會淨增加38萬人，令65歲以上的人口佔總人口比例增至28%。必須留意，這僅是65歲以上人口的數字，60歲以上人口數字更加龐大。

人口老化意味勞動力減少、政府稅收下降、福利醫療等開支上升。現時60歲仍在工作的長者大有人在，何況高官都曾言60歲只算是中年，80、90歲高齡成為常態。明乎此，60歲便享有兩元乘車優惠顯然不切實際，對港府來說更是沉重負擔，百上加斤。

外界認為要將兩元乘車收費加價，或按年齡有不同收費，早前甚至傳出為優惠「劃線」，過了某期限後還原至65歲才享有優惠，凡此種種，均值得社會討論及港府考慮。一味遇事避難，一味要賺取好名聲，卻將爛攤子拖延，對香港決非好事。