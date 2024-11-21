撥亂反正：合照冇影 另有玄機

兩場頗為重要的國際會議，亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會及二十國集團（G20）峰會，先後在秘魯和巴西舉行，兩者都設有與會各國領導人拍攝大合照的環節。有趣的是，兩場合照都有領導人因「遲到」而缺席，相當罕見，並且背後似乎都另有啟示或玄機。

先談APEC峰會合照，今次會議有21個成員經濟體的領導人與會，但「全家福」只見20人，唯獨不見了日本首相石破茂。據報石破茂原來於會前去了遠離會場、位於利馬郊外的日裔秘魯前總統藤森的墓前獻花，在回程時因道路發生交通意外引發大塞車而遲到，因而錯過了合照環節。

有關藤森的故事，可能寫幾日都寫不完。簡而言之，他不論在秘魯或日本本土，都是極具爭議性的政治人物，在任時及卸任（正確地說是被趕落台）後都是醜聞與官司纏身。石破茂為了向已過世的藤森獻花，而錯過與仍然在生、在位的多國領導人合照，明顯是得不償失。

禍不單行的是，其後有傳媒拍攝到，在各國領導人魚貫進入會場時，今次早到了的石破茂，只顧坐在自己的座椅上不斷玩手機，未有像其他領導人般主動四處游走跟他人打招呼。當其他領導人走到他身旁主動握手寒暄，石破茂也是像個大老闆般將屁股貼在椅上，一直未有站立。須知日本人特別注重禮貌，有關舉動惹來大批日本網民狂轟，直斥他為「日本之恥」。

石破茂早前提前解散國會舉行大選，結果自民黨大敗淪為少數派政府，其相位亦岌岌可危。選後有民調指石破茂的支持回升，但隨即又在首場重要外交活動上出醜，他還有機會參與下一年的APEC領導人合照嗎？明日再談G20峰會的領導人合照風波。