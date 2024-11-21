自成一家：經濟乏力 加聲不斷

港人每年都要面對多項公共服務加價，最近就有巴士公司和兩電申請加價，其中巴士申請的加幅介乎6.5%至9.5%之間，被不少人批評太貪。但我以為當中有兩點值得留意。

其一，近年基層市民生活艱苦，反對公共事業加價的聲音日增。政府每每強調會審慎把關，估計最終加幅會打折。巴士公司申請加價時，往往會採取「開天索價、落地還錢」策略，把開價叫高一點。到最後，港府為市民把關立功，政黨又可以成功爭取降低加幅，名副其實是一家便宜三家着。

其二，表面上看，部分公共服務的加幅明顯高於通脹和打工仔的人工加幅，例如兩間主要巴士公司過去一年只加薪3.5%至3.6%，而國際原油價格今年基本沒有上升，巴士公司繼續以工資、燃油等理由要求大幅加價，觀感上很不合理。不過企業就是要圖利，要求他們以社會責任為重放棄賺錢，似乎有違資本主義社會的運作原則。政府批出專營權給這些企業，企業自然要盡量爭取更高的收入增幅。

尤其是港府2019年將專營巴士使用政府隧道的收費，設立了一個「專營巴士豁免隧道費基金」，用來在巴士申請加價時抵銷加幅。各間巴士公司都希望通過加價，將這個基金的錢放進自家口袋。

無論如何，在經濟高速發展的年代，各種公共事業不管是水電還是交通，其用量都會不斷增長，企業可以通過「做大個餅」產生規模效益，降低成本，從而賺取更多利潤。反之，愈是經濟發展乏力，人口和技術手段老化，企業愈是要通過加價謀取更大盈利。香港巴士公司不斷加價，實際上是整體社會老化的一種微觀表現。港府長遠而言，必須發展新產業以增加收入，然後再由庫房負擔更多基層市民經常使用的公共服務。