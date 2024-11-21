橫眉冷看：先進程度讓人震撼

剛結束的珠海航空展覽盛況空前，入場人次超過60萬，解放軍大量新式裝備首次亮相，不少外國軍人聯袂而來，在中國製的戰機、戰車面前駐足良久，看得呆呆出神。

台灣的資深時事評論員呂禮詩，在軍中退休前曾任艦長，故人稱「小艦長」。他在珠海航展上接受訪問，對解放軍的嶄新技術讚嘆不已，講得情動處，不期然冒出一句：「我們中國有多強！」接着便哽咽說不下去。此話傳到台灣，使部分民進黨人暴跳如雷，紛紛口誅筆伐，說「小艦長」媚共、投敵云云，更有民進黨立法委員提議，要剝奪對方的退休金，甚至要控以所謂的叛國罪。

熟悉「小艦長」的朋友都說，此君平素最愛護台灣，雖然已經退役，卻整天帶着大量軍艦圖紙走來走去，研究海上防務，對台島的安全表現得憂心忡忡。他口中說的中國強大，那是事實，自從19世紀的鴉片戰爭之後，中華民族飽受列強欺凌，有一段時期幾乎是每戰必敗。如今眼見國家民族強大起來，我固然不輕易犯人，卻也不必再怕別人犯我，身為中國人，因而有感而發，乃是情理中事，沒料到今日的台灣，就連這樣的言論自由也沒有。

如果說「小艦長」也算是媚共，然則美國候任國防部長海格塞斯的言論，就更是對中國大陸屈膝投降了，本欄曾經引述他說，中美兩國一旦開戰，解放軍可以在20分鐘內全殲美軍10艘航空母艦。其實我只是將海格塞斯的話轉述了一半，他還透露，過去美國所做的兵棋推演，美軍面對中國的人民子弟兵，每一次都要吃敗仗，可謂無一例外。

若然依照台灣民進黨人的標準，海格塞斯尚未上任，就應該以叛國罪名，將他投入大牢了。