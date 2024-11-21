筆下風雲：貪錢本性 撬開大門

美國總統當選人特朗普上台後勢必改寫國際格局，那是毋庸置疑的事，不是因為他有何過人之處，能令美國再次偉大，而是因為他的商人本色，對國家大事沒有遠見，只注重眼前利益。今日他殺氣騰騰要對付中國，又是加碼關稅，又是貿易壁壘，但要是中國企業誘之以利，中美之戰是否完全無法可破？

全球最大電池製造商、中國巨企寧德時代創始人兼董事長曾毓群表示，如果特朗普對中國電動車供應鏈的投資敞開大門，該公司將考慮在美國建廠。他坦言此前已想在美國投資，但遭拜登政府拒絕，目前對在美國設廠的態度「非常開放」。

眾所周知，寧德時代的電池供應絕大部分是電動車使用，包括特斯拉，惟中國電動車和電池製造商一直被美國政府拒絕在美國市場之外。拜登政府聲稱，上述行業受到中國政府大量補貼，因而成為美國貿易制裁的目標之一。

但特朗普並非拜登，儘管貿易戰由他發起，但他對意識形態沒有興趣，更注重的是實利。寧德時代是國際知名的大型企業，如果在美國設廠，必可製造大量就業機會，同時有助特斯拉降低成本。

君不見，拜登執政的4年間，特朗普受盡「政治迫害」，使他意識到「中國貨」亦未必盡是壞事。最典型例子，就是在他任內同樣試圖禁制、欲除之而後快的TikTok，卻在這4年來成為其造勢王牌之一，皆因民主黨操控所有輿論和媒體對他「追殺」，使他發現TikTok才是言論自由之地。今次競選，他便揚言「如果沒有TikTok，就只有Facebook及Instagram」、「永遠不會支持對TikTok的禁令」。中國電池企業會否成功撬開美國大門，被特朗普開綠燈，不妨拭目以待。