坦言集：聯手壓烏

拜登批准烏克蘭使用美國供應的遠程武器攻擊俄羅斯境內縱深地區，若北約其他國家不跟隨，烏克蘭有可能迅即發動對俄的遠程空襲，據報已經使用來試探俄國的反應。

以俄羅斯的空防力量，大舉來侵的話，加以美國雷達的電子干擾，不可能全數攔截，損失可大，端視烏克蘭襲擊的是軍用設施還是民用基建，會否殃及平民？此所以俄羅斯即時加強對烏轟炸，冀先發制人。但依戰場情況，俄羅斯未必能把烏克蘭遠程導彈發射基地全數毀滅，而烏軍在北約支持下，亦可以利用鄰國作為導彈、戰機的停泊站，開戰時才動用和飛回烏境再出擊俄境。

際此冬季時節，即使只炸電力供應設施，應會對兩國造成社會、經濟的巨大成本，尤其是烏克蘭，由於特朗普上台在即，可能便把存有的遠程導彈等全數出擊，盡量對俄造成重大損失，一是向拜登表忠，也與拜登同心同意地在特朗普上台前製造大戰。二是用重擊來推翻和談的機會，誘使俄國也重力反擊，把烏戰在最後階段突然提升，甚或外溢於俄烏以外的北約國境，反過來迫使北約正式參戰。戰事如此發展，特朗普的結束烏戰計劃便被顛覆，北約中最仇俄好戰的國家必然群起支持烏克蘭，明年1月特朗普接掌政權，亦不易抗拒對俄升級戰爭的壓力。澤連斯基則可坐穩烏克蘭戰時總統之位，美援歐援仍源源不絕，甚或再次提升。

按普京和俄羅斯政府的態度，2022年被誘開戰之後，一直抗拒戰爭升級，反而是烏克蘭主動，也不停叫囂要北約支持向俄擴大戰爭的範圍，力圖把戰爭轉變成大戰。普京在適當對烏克蘭進行報復之後，相信會與特朗普一起合謀用停戰和談來解決危機，屆時可能便是美俄元首一致與國內和北約的好戰者對抗鬥爭。由於政權在握，特朗普奪取了共和黨的控制權，民主黨的媒體在選舉中壓倒不了他，在戰爭與大戰，或戰與不戰的鬥爭中，相信仍不可能迫使特朗普依從擴大戰爭，要求大戰便會是把戰爭的操控權從特朗普手中搶奪，但他是不會甘心讓出軍權的，依美國政制和權力結構，除非他被行刺，否則的話，他應有力壓制烏克蘭對俄大戰的勢力。而普京對俄國軍政的掌控更無疑問。

只要特朗普與普京聯手，拜登等擴大烏克蘭戰爭的企圖必不會得逞。北約的其他國家，相信亦不會支持戰爭擴大升級。