開戶清洗販毒得益 拘4人涉款半億

今年年中，香港海關根據一宗已偵破涉及近3,000萬元、並拘捕3男女的毒品案展開財富調查，發現上述疑犯的個人銀行帳戶，於2021年初至今年6月有大量可疑交易，並發現一名男子牽涉其中，4人懷疑串謀清洗約5,300萬黑錢。至前日，關員以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕該男子及3名因販毒案而正被還押的3名男女。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

今年6月，海關偵破一宗涉及約2,800萬元的毒品案，拘捕懷疑涉案的兩名本地女子及一名本地男子（23至25歲）。海關人員隨即展開財富調查，經資金流向分析後，發現該3名被捕人士的個人銀行帳戶，於2021年1月至2024年6月期間，有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易。同時，調查亦發現一名41歲本地男子，涉嫌收取該些懷疑犯罪得益，並在上述期間處理大量不明來歷款項。上述4人處理的可疑交易涉款共約5,300萬元。

包括3正還押男女 關員經進一步調查後，於前日根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕該名41歲男子，並搜查他位於西灣河的住所，期間檢取了兩部手機及一批銀行帳戶文件。同日，海關人員再以「洗黑錢」罪名，拘捕因有關販毒案件而正被還押的3名被捕男女，他們正繼續被還押，而該名41歲被捕男子則獲准保釋候查。案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。