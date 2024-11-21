掃毒檢633支太空油 拘17人包括13學生

【本報訊】為打擊吸食或販賣「太空油」，執法部門由10月1日至昨日展開反毒品行動，並於葵青區以涉嫌「販賣危險藥物」、「吸食、管有危險藥物」及「非法售賣第一部毒藥」等罪拘捕17人（15至52歲），當中13人為學生，並檢獲633支依托咪酯（俗稱「太空油」的第一部毒藥），估計市值約20萬元。

搗住宅毒倉 19歲女今提堂 其中在前日，警員根據情報分析，掩至荃灣荃景圍一住宅單位外埋伏，期間截查一名離開單位的姓蔡（19歲）女子，並在屋內檢獲約282克懷疑可卡因、約317克懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及323支太空油，總市值約45萬元。蔡女涉嫌「販運危險藥物」及「非法售賣第一部毒藥」被捕，她已被暫控相關罪名，今日上午在西九龍裁判法院提堂。

初步調查顯示，該疑犯以月租1.2萬元租住有關單位販毒，該毒品儲存倉已運作約兩星期，相信有人被販毒集團透過通訊軟件招攬，鋌而走險參與毒品倉的管理營運，估計每月收取約8萬元，並獲得部分毒品作為報酬。

執法部門提醒市民，太空油是毒販巧立名目推出的產物，除了含有依托咪酯這種受管制的成分外，亦可能混有其他毒品，包括大麻、冰毒和K仔等，會損害吸食者的身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷甚至死亡。