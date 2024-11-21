醫健：老有所醫：甚麼是尿道炎（一）

尿道是一個連接着膀胱的管道，將小便帶出身體外。一般尿道炎就是指尿道出現發炎情況，炎症一般由細菌或病毒感染引起，更亦可能是其他因素引起的非感染性炎症。不過，尿道炎只是泌尿系統其中一個地方有感染，人體的泌尿系統，由上而下包含腎臟、輸尿管、膀胱及尿道。泌尿道感染分為上泌尿道感染的急性腎盂腎炎，以及下泌尿道感染的膀胱炎、尿道炎。泌尿道感染，最常見的就是膀胱炎和尿道炎。

由於女性天生尿道較短，陰道與肛門的距離較近，所以女性患上尿道感染的機會比男性為高，有研究顯示女性比男性患尿道炎的機會高8倍，有三分之一女性一生中會感染一次尿道炎，三分之一患者更會受反覆感染。

女性尿道炎病徵包括排尿時有疼痛或灼熱的感覺；排尿次數頻密；尿液帶異味、渾濁、有血絲或膿液；陰道痕癢或灼熱；陰道分泌物異常增加；小腹脹痛；當感染擴散至腎臟時，背部也會有疼痛感覺，或是出現發燒、寒顫的情況。

一般普通性細菌尿道炎是不具傳染性，不過有些是會通過性生活傳染給男性的，建議患者在發現疾病時，及時醫治。

滴蟲性尿道炎是由滴蟲傳染引起，主要是通過夫妻生活傳播，還可以通過澡盆、浴池、游泳衣等間接傳播。如果在患滴蟲性尿道炎期間有夫妻生活，是有機會傳染給配偶。女性患滴蟲性尿道炎時，會出現尿痛、尿頻、血尿等。

非淋病球菌性尿道炎是由衣原體感染或支原體感染而引起，夫妻性生活時，隱藏在尿道黏膜內的病原體會進入配偶的體內，導致被傳染。患者一般會出現尿頻、尿急，還有膿性分泌物，如果病情比較輕，症狀可能不容易察覺，易被忽視。

尿道炎的成因包括細菌感染，細菌是導致尿道炎主要成因之一，大腸桿菌、葡萄球菌、鏈球菌等都是常見的致病細菌，細菌感染通常與個人衞生和性接觸等因素有關。病毒感染，單純疱疹病毒（HSV）和人類乳頭瘤病毒（HPV）等均會引發尿道炎。性接觸感染，細菌及病毒透過生殖器官入侵尿道的黏膜，尤其無正確地使用安全套，常見的性病（如淋病）亦會引致尿道發炎。尿道受創或有損傷，例如在插入尿喉後、尿道阻塞、尿道結石等，也有可能引致尿道炎。化學物質刺激，例如肥皂、潤滑劑、以乳膠製成的安全套等，都有機會對個別人士的尿道造成刺激，導致敏感，甚至尿道發炎。

其他風險因素例如糖尿病患者，或有女性泌尿系統先天異常，患尿道炎的機會也會提高。要解決尿道炎問題，亦可從治療及生活習慣上着手。下周將會繼續講解尿道炎的治療方法。婦產科專科醫生邱珮琪

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