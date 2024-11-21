研究：中老年多上網可防抑鬱

【本報訊】使用互聯網或能有效解決中老年人的精神健康問題。香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系研究團隊昨日公布研究結果，團隊分析8.7萬名50歲或以上、來自23個中高收入國家的中老年人，結果發現較常上網的人士較少出現抑鬱症狀，生活滿意度亦較高，且自評健康狀況也較佳。團隊表示，研究結果有望協助一些不容易獲得專業精神健康服務的中等收入國家。

幫助與外界保持聯繫

團隊指出，互聯網能提供網上購物、在線學習、社交網絡和健康資訊等服務，幫助中老年人與外界保持聯繫，改善精神健康。不過團隊亦強調，真正設計精神健康計劃時，需考慮每個人的遺傳、社會背景和行為因素等，難以將單一方案套入全部國家應用。領導研究的港大醫學院藥理及藥劑學系和港大同心基金數據科學研究院教授張清鵬表示，長者往往因行動不便令其活動受限，而使用互聯網則能為他們提供一個有效獲取資訊、社交和娛樂的渠道，減少其孤獨感，對他們的精神健康帶來積極影響。該項研究已在《自然‧人類行為》期刊上發表。