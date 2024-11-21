7歲女校內食啫喱骾喉亡 裁死於意外

【本報訊】7歲女童於2021年疑在學校小息時食啫喱期間發生骾喉意外，留醫一個星期後死亡。死因庭早前就事件展開研訊，死因裁判官林希維昨日裁定死者死於意外，並形容這是一宗令人非常悲傷的案件。

倡效法歐盟 禁售迷你啫喱 林官寄語家長替子女揀選零食時要作出明智抉擇。林亦作出建議指，食安中心可效法歐盟及馬來西亞等地，禁止售賣高度或寬度小於45毫米的迷你杯裝啫喱或糖果。林官又建議學校可考慮進行演習及模擬訓練，以提升職員在面對緊急醫療事件時的危機溝通能力，以及分工方式。

是次死因研訊對象是SHAIKH ZAIRA LAINE，她來自巴基斯坦，生前在西環香港潮商學校就讀小學二年級。她在2021年10月27日死亡，終年7歲。審理本案的是死因裁判官林希維，不設陪審員。死者母親早前供稱，死者生前喜歡吃啫喱。2021年10月20日，收到校方通知，得知死者被送往瑪麗醫院。同月26日及27日的腦幹測試顯示，死者的腦幹失去功能。醫生向家屬解釋，若腦幹死亡，法律上便屬於死亡。

死者的姓陳班主任則供稱，2021年10月20日上午約9時，即學校小息時間，她得悉死者暈倒，她到場後，見到同事在課室為死者急救。她之後在死者座位的櫃桶，找到一粒袋裝方形啫喱。姓唐老師則指，她持急救牌，到場發現死者嘴邊有白泡沫，呼吸脈搏微弱，於是為死者做心外壓。唐供稱，當時沒看到死者身邊有食物，不知道對方骾喉。案件編號：CCDI 1197/2022