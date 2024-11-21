東呼即應：後座車門未關 大膽的哥拒停照行

【本報訊】俗語說「愛靚唔愛命」，上月27日旺角一幢大廈發生火警，幾十名住客倉皇逃生，當時有兩名女住客正在家中自行染髮，在生命危急關頭，兩位女士帶着小童以及染髮劑離開單位，落樓後繼續淡定染髮。《東呼即應》發現不少人都相當大膽，網上片段可見當事人「處變不驚」，一輛的士行駛時後座一直無關車門；另有外賣員疑似倒瀉飲品，將膠袋中液體重新倒回杯內，衞生情況堪憂。

網上又流傳片段，一輛的士行駛時沒有關好車門，後座車門一直敞開，雖然目測車速不是很快，但對於乘客來說頗危險。據男乘客表示，他曾經主動提醒司機，但對方不斷按關門掣卻未能成功，又不願意停車，所以拍片上傳網絡。

倒瀉飲品 外賣員倒回杯內 令人害怕的還有這一幕，有網民在社交平台上傳片段，一名疑似外賣員倒瀉飲品，飲料倒進膠袋裏，他立即蹲地做「補救」措施，將膠袋裏飲料重新倒進杯裏，之後他將餐具擦拭乾淨，重新裝好食物後，當沒事發生一樣離開現場，令人擔心塑膠袋骯髒，飲料倒回杯裏不衞生，進食後令人肚痛腹瀉。