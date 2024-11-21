東呼即應：東呼即應 染髮劑含致癌成分 顏色愈黑愈易過敏

中醫籲充足休息 推介食療以色補色 消委會曾測試市面上26款染髮劑，共16款染髮劑樣本驗出致敏物或重金屬，其中一款染髮劑驗出禁用致癌物，外界憂慮染髮劑傷身。《東呼即應》探討相關問題，皮膚科專科醫生分析，染髮劑或含致癌物「對苯二胺」（PPD）及「鄰苯二胺」（OPD），輕則致皮膚發炎，重則致永久脫髮，亦有研究指染髮劑可能增加患血癌、乳癌或膀胱癌風險。有中醫師推介黑芝麻、黑豆、枸杞等食物，食後可令白髮變黑髮。有髮型師分享染髮及護髮貼士，籲染髮前不要洗頭及抓頭，事前要為頭皮做足保濕。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，有醫學研究指出，染髮劑本身的成分有機會致癌，根據國際癌症研究機構（IARC）已經列明了染髮劑裏的成分，是一些第二類可能致癌物，「鄰苯二胺」則列為可致癌物質的2B類，一些研究認為染髮劑可能會增加患血癌、乳癌或膀胱癌。

陳續指，染髮劑含有不同成分，例如「對苯二胺」、「鄰苯二胺」都是常見的化學物質，容易引起皮膚過敏，最初接觸會痕癢、出紅疹，嚴重的會抓破皮膚，有機會令皮膚發炎，嚴重出現暗瘡和疤痕時，就會引致永久脫髮；而顏色愈黑的染髮劑，致敏機會較大。

註冊中醫師莊菁穎表示，中醫認為「以色補色、以形補形」，多吃一些黑色食物可以令頭髮烏黑，白髮逆轉，包括黑芝麻、黑豆、黑米、枸杞、桑葚等，可以補益肝腎，對養護頭髮會有幫助。若不想提早白髮，要保持充足睡眠，避免熬夜，耗傷陰血，晚上11時到翌日凌晨3時是肝膽兩經佔留的時間，建議晚上11時前睡覺，幫助養血生髮，另外可以用梳按摩頭皮，繼而促進頭皮血液循環，減少白髮生成機會。

莊續指，中醫認為「肝藏血，髮為血之餘」，「腎藏精，其華在髮」，所以肝血和腎精充足，氣血旺盛，頭髮就會濃密、黑亮、柔潤，否則容易變白、稀疏、枯萎或缺乏光澤，平時食療可選擇黑豆、黑芝麻、烏雞、桑葚、熟地、制首烏，作為藥膳。

中環星級髮廊藝術總監Evan Wong指，不建議市民自己染髮，因為染髮過程會對頭皮造成刺激，一般人都不懂如何使用具保護性的產品，因為要視乎頭皮敏感度和髮質乾的程度，選擇適合的保護品。

染髮前勿洗頭 免刺激頭皮 Evan提醒染髮前盡量不要先洗頭，或是隔一天不要抓頭，若抓破頭皮，染髮劑顏色會引起刺痛感，對頭皮造成刺激。他續指，髮廊有保護產品，在染髮前會幫顧客搽在頭皮上，有足夠保護才開始染髮，通常會塗抹頭皮防敏的保濕霜，可以保濕和防敏感；亦會噴一層保護頭皮的隔離油，讓頭髮隔離染髮劑的刺痛感，紓緩頭皮不適；還有是塗抹髮際線位置的保護油，讓顏色不會滲入皮膚。染髮後亦會分頭髮和頭皮方面護理，例如頭皮方面，會使用保濕保護液，補充頭皮的緊緻度，以及使用中和酸鹼值的保護液，因為染髮劑和洗頭水都偏鹼性。

中醫認為進食黑豆及黑芝麻等食物，有助白髮變黑髮。 東呼即應、功夫茶爆料熱線 染髮劑中常用成分「對苯二胺」，會引起人體過敏反應。 Evan Wong建議染髮前不要洗頭，頭皮需做足保護措施。