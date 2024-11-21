環團：基建帶來加電費壓力

【本報訊】兩間電力公司明年1月1日起加電費，按年加幅少於1%。中電加0.98%，港燈加0.9%。有議員昨日表示，這次加價的幅度相對溫和，相信大部分家庭每月只是多付5至10元電費，兩電已透過電費穩定基金壓低加幅。有環團指出，今次電費加幅接近預期，相信主要是基建部分，包括新天然氣機組等帶來加價壓力。

包括新天然氣機組 議員劉國勳表示，對市民來說，加電費並不是好事，而專營巴士公司稍後也可能加價，令市民覺得甚麼都要加價。他指這次的加幅與兩電去年公布的預測達致相若，他估計在燃料費增加的情況下，兩電原本的加幅大於1%，但相信在動用電費穩定基金後，令到這次的加幅少於1%。他指，當局的把關角色可以控制兩電開支，包括日常營運費用以及投資是否必要等，令基本電費可以更準確預測。

世界綠色組織創始人兼行政總裁余遠騁指出，由於氣候變化愈來愈嚴重，影響露天接駁電纜和輸電系統等，兩電有需要保持設施抵禦能力，否則將會不時發生停電事件，而這些都會增加成本。

能源諮詢委員會主席黃傑龍表示，電力是必需品，這次的加幅低於通脹，屬於可接受範圍。他指出，比較下本港電費較一些國際城市低，例如倫敦及紐約等的電費貴本港一倍以上。他認為，電費始終受制於燃料價格的影響，當中包括國際因素，例如戰爭等。