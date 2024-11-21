處理草案獲批 限制電子廢物進出口

【本報訊】立法會昨三讀通過《2024年廢物處置（修訂）條例草案》。有議員憂電子廢物大增，促當局加強宣傳和提供更多誘因，讓市民把電子廢物拿到回收點。當局指修例生效後有半年的適應期，酌情處理違規個案，並會製作懶人包及加強宣傳。

今次修例旨在符合和實施《巴塞爾公約》的2022年修正案，與內地同步於明年1月1日開始，把所有的電器和電子產品的廢物納入公約的規管範圍，日後包括廢棄的固網電話、遙控器、電風扇等都會納入受規管的電器和電子廢物的名單當中。電器和電子廢物輸入和輸出香港均需署長發出的許可證。

議員周文港指公眾對於電子垃圾仍停留在四電一腦的概念，敦促局方加強宣傳和提供更多誘因，讓市民把電子廢物拿到回收點，並且相應增加基層回收設施承載能力，方可切實降低香港電子廢物的目標。

另一議員謝偉銓指香港都有不少洋垃圾，當中有些是從外國經香港非法轉口到內地，也有從內地轉口到第三世界國家，然而不知何故途中遺留在香港，對自然環境造成損害，期望政府善用科技和數據，找出可疑的貨物進出口，避免香港成為棄置廢電子產品和其他洋垃圾的中轉站或終點。

綠在區區可回收四電一腦 環境及生態局局長謝展寰表示，新修訂條例只會限制電子廢物的進出口，不會影響市民生活，環保署會以明年1月1月至6月30日作為適應期酌情處理違規個案。至於未涵蓋在四電一腦的電子產品，可在綠在區區回收。