預設醫療指示3讀通過 設年半過渡期

【本報訊】立法會昨三讀通過《維持生命治療的預作決定條例草案》，正式為「預設醫療指示」（AMD）及「不作心肺復甦術命令」訂立法律框架，讓有精神能力的成年人，預先為自己生命末期、無自決能力時，作出拒絕接受維持生命治療的決定，而家屬毋須代作決定。會上多名議員對草案表示支持，期望當局日後加強宣傳教育，而當局則表示，將會為條例設18個月過渡期，供相關機構適應及培訓。

當局解釋，訂立預設醫療指示，拒絕維持生命治療，與安樂死截然不同。預設指示是希望當病人於指定情況下的生命晚期、不能自決時，停止或不給予病人所指明拒絕的維持生命治療，其目的是為照顧病人利益，合乎倫理及法律，讓病人自然死亡。而訂立者亦可在有精神能力作出決定的情況下，取消有關決定。

條例草案委員會主席陳凱欣指出，雖然醫療技術可維持病人生命，但同樣可令病人臨終前身心受煎熬。若病人、其家屬和醫護人員能作決定，當日後病人無能力表達意願，仍可在符合其期望下提供臨終服務。

議員冀加強生死教育 議員管浩鳴指現時「預設醫療指示」並無法律效力，即使不少病人早已有意願提出預設醫療指示，但醫護人員卻要擔心缺乏法律保障，令他們普遍會拒絕依照「指示」停止治療。他認為要讓病人得到最佳利益，不一定單純以生命長短來評估或衡量，期望條例通過後，政府能加強對市民的生死教育，讓大眾反思生命。