昨錄17℃ 今年入秋以來最凍

【本報訊】熱帶氣旋「萬宜」日前掠過香港，本港僅發出1號戒備信號，俗語有謂「打風不成三日雨」，昨日本港陰雨不斷，加上一股東北季候風影響，天氣轉冷，昨日市區錄得最低氣溫攝氏17度，是今年入秋以來的最低紀錄，大帽山氣溫更低至攝氏12.6度，昂坪亦只得攝氏13.2度。而昨日下午及晚間天氣稍涼，密雲有雨，吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。