昨錄17℃ 今年入秋以來最凍
【本報訊】熱帶氣旋「萬宜」日前掠過香港，本港僅發出1號戒備信號，俗語有謂「打風不成三日雨」，昨日本港陰雨不斷，加上一股東北季候風影響，天氣轉冷，昨日市區錄得最低氣溫攝氏17度，是今年入秋以來的最低紀錄，大帽山氣溫更低至攝氏12.6度，昂坪亦只得攝氏13.2度。而昨日下午及晚間天氣稍涼，密雲有雨，吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。
天文台預料，今日早上有雨，最低氣溫約攝氏17度，日間雨勢減弱，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約21度，吹和緩至清勁北至東北風。
下周四料低見15℃
根據九天天氣預報，天文台預料受東北季候風影響，廣東早晚天氣稍涼，同時隨着覆蓋華南沿岸的廣闊雲雨帶轉薄，該區天色漸轉明朗。本周後期本港日間氣溫稍為回升，23日至26日期間最高氣溫達攝氏23度至24度，天氣大致多雲，日間部分時間天色明朗，短暫時間有陽光。天文台預料隨後下周四（28日）及下周五（29日）的氣溫將為攝氏15度，部分時間有陽光，天氣乾燥，早晚清涼。
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