東方融資入稟 追林作禮抵押人逾1.5億欠款

【本報訊】東方融資有限公司於昨日入稟高等法院，向林作禮及South Bay（Holdings）Limited追討欠款共1.52億元及直至還款前的利息。原告要求法庭下令兩名被告還款。

並追討直至還款前利息 原告是東方融資有限公司，兩名被告依次是林作禮和South Bay（Holdings）Limited（前稱Burane Limited）。據入稟狀透露，根據原告與第一被告林作禮於2023年8月9日及2024年8月9日所簽訂的貸款協議及補充協議，原告借出1.5億元予林作禮，作為抵押人的South Bay （Holdings） Limited，則將其擁有位於淺水灣南灣道的一個住宅物業連花園及車棚，以一切款項形式的第一按法定押記抵押予原告，被告需每月支付利息。

入稟狀續指，被告於今年9月只支付了該月的部分利息，其後更沒有再支付利息。原告曾發律師信要求對方支付但不果，現根據上述的協議和相關文件，兩名被告現欠原告本金連同截至10月13日未支付的利息合共1.52億元及直至還款前的利息。原告現要求法庭下令兩名被告還款。案件編號：HCA 2401/2024