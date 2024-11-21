上網電價計劃2033年到期 料不延續

【本報訊】政府2018年推出「上網電價」計劃，截至9月已批核2.6萬個申請，估計每年可應付12.6萬個家庭需求。不過，環境及生態局表示，隨着內地3年前停止對可再生能源的津貼，本港的上網電價計劃在2033年到期後，預料亦不會延續。

6年迄批2.6萬申請 環境及生態局局長謝展寰昨書面回覆議員質詢指，在推行計劃前的10年間，全港只有200個私營可再生能源設備接駁至電網，而在計劃推出後，截至今年9月，兩電共批出了2.6萬宗有關申請，估計獲批核的系統在完成安裝後，每年可以分別為中電及港燈生產約3.99億和0.15億度電，佔兩電的發電燃料組合約0.85%和0.03%，足以應付大約12.6萬個家庭的電力需求。

計劃的協議將會在2033年屆滿，他表示，計劃再延續的機會不大，由於可再生能源技術日趨成熟，內地和國際間的趨勢均是逐步減少以及停止對可再生能源的津貼，當中不少地方已經完全停止了對可再生能源的津貼，因此相信計劃在協議屆滿後延續的機會不大。但他提到，安裝可再生能源系統的人士可以用所生產的電力抵銷電費開支，相信未來仍會有經濟效益。

他又指，當局為配合上網電價計劃推出了多項支援措施，例如放寬新界村屋天台上裝設太陽能發電系統的規定，以及協助私營界別在室外停車場安裝太陽能發電系統等，以鼓勵私營界別發展可再生能源項目。