當局：2元乘車開支激增 無意改變受惠組群

庫房1年承擔40億 正檢視運作模式 援助長者的2元乘車優惠計劃涉及巨大公帑開支，政府正檢視運作模式，勞工及福利局回覆立法會議員的質詢顯示，2元優惠計劃經常開支佔每年政府經營開支由5年前的0.2%增至0.7%，當局於2023至24年度向各公共交通營辦商發放的金額亦較前大增3倍至近40億元。勞福局重申，無意取消計劃或改變現時受惠的組群，但會加強打擊濫用，惟去年中加強巡查發現超過3,000名懷疑違規使用人士，但僅7宗涉嫌違規個案被執法部門立案調查，成功檢控個案更低至兩宗。

巴士港鐵獲發還金額最多 勞福局局長孫玉菡表示，2元優惠計劃經常開支佔每年政府經營開支的比例，自2019至22年度的0.2%，攀升至2023至24年度、即上年度的0.7%，支出亦由約12.7億元攀升至約40億元，上升近3倍；政府對專營巴士及港鐵發還的金額最多，以上年度為例，分別為約15.4億元及15.3億元，其後從多至少排列，依次為專線小巴、紅色小巴、渡輪、居民巴士、街渡及電車。

逾3000人違規 僅2宗檢控 2元乘車優惠計劃本是援助長者的一項措施，去年6月起運輸署加強打擊違規使用，截至今年10月底，在約480次聯合執法行動中，發現約3,080名懷疑違規使用2元優惠的人，但執法部門僅立案調查7宗，目前3宗仍在調查、兩宗未有足夠證據檢控、兩宗成功檢控。

其中一宗成功檢控的個案，涉案乘客被罰款約1.4萬元及須補繳少付車資約2,000元；另一宗涉案乘客兩項有關偽造帳目的罪名成立，被判120小時社會服務令，另被罰款約5,800元及須補繳少付車資共約620元。港鐵公司在同期的執法行動中，共向約9,680名違規使用2元優惠人士收取附加費。

運輸及物流局和運輸署指，現時大部分公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士、電車及渡輪等，已自願為相當部分的長者合資格車程提供票價優惠，主要包括向65歲或以上長者提供約半價票價優惠，而港鐵每星期均有最少兩日，自行向持有樂悠咭的65歲或以上長者提供2元優惠。營辦商自行給予長者的票價優惠，政府不會發還，換言之他們已經承擔了2元優惠計劃下大部分65歲或以上長者的票價差額。

孫玉菡表示，政府正檢視2元優惠計劃的運作模式，檢討會考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素，並適時公布檢討結果及建議。他重申，無意取消計劃或改變現時受惠的組群，政府已表明會維持2元優惠計劃的政策原意，鼓勵受惠者出行，從而建立關愛共融社會。

政府就2元乘車計劃向營辦商發還金額