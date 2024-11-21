全運會公路單車測試賽 11‧24日舉行

【本報訊】全運會公路單車測試賽將於下周日（24日）舉行，賽事將途經港珠澳大橋以及跨越珠海、香港及澳門三地，賽道全程230公里。比賽期間，港珠澳大橋將實施臨時管制措施，本港賽區涉及路面將實施「滾動式」封閉，即是當車隊抵達有關路段前後才會作出管制。而大會將於迪士尼樂園設觀眾區，讓市民觀賽。

港珠澳大橋實施臨時管制 全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強預計，車隊在香港段的比賽時間會在當日的上午10時30分至11時50分。當日大橋珠海和澳門往香港方向會在早上9時30分至中午12時30分實施臨時管制措施，而由香港往兩地方向則會在上午7時30分至下午3時30分實施管制。

楊德強續指，管制期間會禁止所有車輛使用大橋。若需在管制之前經大橋通關，需在清晨6時30分之前抵達大橋旅檢大樓或車輛通關廣場，同時，大橋的公共交通服務亦會在比賽期間暫停。運輸署首席運輸主任王伯健表示，當日前往珠海或澳門的金巴尾班車將會在早上7時30分開出，而對向往香港方向的尾班車則會在早上8時30分開出，預計服務在下午12時30分恢復。

執法部門指，當日清晨6時30分至下午2時30分，順朗路來回方向將封閉；北大嶼山公路、竹篙灣公路、神奇道及幻想道將會採取滾動式臨時交通管制。市民經北大嶼山公路前往機場需時約增加30分鐘，交通預計在當日下午3時30分逐步恢復。