深圳灣拱北口岸試行免證通關 需時少於10秒 旅客大讚方便

【本報綜合報道】中國出入境管理局上周五（15日）宣布，在廣東省深圳灣、拱北口岸試點啟用「免出示證件」通道。拱北口岸昨日凌晨零時試點啟用免出示證件通道，成為全國首批啟用這一通道的口岸。

深圳灣口岸昨亦試點啟用免出示證件通道，高頻次往來港澳地區人員可「刷臉」通行。首批符合免出示證件通道通關旅客，上午6時半在深圳灣邊檢站移民管理警察指引下，順利「刷臉」通行，每名旅客通關時間不超過10秒。

刷臉查驗 逐步擴展 而在拱北口岸啟用的免出示證件通道，包括出、入境各20條，後續將逐步開放其餘通道，拓寬使用範圍。有旅客表示，自己在澳門經商，經常往返珠海和澳門，現在過關不用出示證件方便很多。拱北邊檢站副站長胡紅雨指，該通道的啟用切實優化旅客通關查驗環節，積極回應民眾便利通關的期待。