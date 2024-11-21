申撥減10% 新田科技城前期工程仍270億

【本報訊】發展局就新田科技城前期工程及三寶樹濕地保育公園的設計，向立法會申請撥款，較當局10月向立法會申請約300億港元撥款，減少約30億元，近10%，包括剔除7億元的大型建設計劃展館，在土地平整等方面亦能節省成本。立法會工務小組將於本月25日召開特別會議，討論有關撥款申請。

剔除涉款7億展館 政府提交立法會文件指出，在10月諮詢立法會發展事務委員會的約300億元工程費用，減少了約28.249億元，現為271.751億元，預計今年底展開工程。減少工程造價的原因，除了撇除擬議大型建設計劃展館的估計造價約7億元（即原本整體造價估算約2.3%）外，在工程設計方面，當局決定調整公用設施共同溝的使用範圍，現建議只設置在繁忙路口下，以發揮最大的成本效益，因而節省開支約3億元（即約1%）。

當局指在參考回標價格後，亦將估計造價調低約18.2億元（即約6.1%），在這減幅當中，工地構築物移除及平整工程佔約7.2億元（即約2.4%）、道路工程佔約7億元（即約2.3%），而其他工程以及附屬開支和應急費用佔約4億元（即約1.4%）。

三寶樹濕地保育公園第一期詳細設計的費用（包括工地勘測工程費用）預計為8,490萬元。當局亦曾參考塱原自然生態公園和香港濕地公園的詳細設計費用。相比之下，三寶樹濕地保育公園第一期的詳細設計（包括相關的工地勘測工程及監督工作） 估算費用（ 包括應急費用），每平方米約57元，較建立塱原自然生態公園及香港濕地公園為低，主要因三寶樹濕地保育公園第一期範圍廣闊，面積約150公頃，大幅地降低了公園設計費用的單位成本，再加上並沒包括大型的室內展覽設施，減省了用於詳細設計的費用。

當局指公園將分期建設，第一期的建設工程爭取最快在2026/27年度開展，並在2031年完成。整個公園預計於2039年或之前落成。