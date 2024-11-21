河套科創 首階段3廈將現身 港園區明年營運

一區兩園模式 無感通關深圳合適 研究多時的《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》昨日公布，創新科技及工業局局長孫東表示，河套香港園區佔地87公頃，園區將分兩期、以兩個5年期推進香港園區。第一期用地會分3個批次發展，第一批次首3座大樓會按原定時間由今年年底起陸續落成，園區明年便正式進入營運階段。河套深港合作區將以「一區兩園」的模式運作，兩地科研人員日後可輕鬆頻繁往返兩地園區，園內會採用創新的「無感通關」模式，目前正在興建的5幢大樓樓頂也將協商建設無人機的起降平台。

孫東表示，自2030年河套香港園區第一期有序落成，會與深圳園區基本形成高效創新協同機制。港府對河套香港園區訂定3個定位，即深港科技創新開放合作先導區，國際先進科技創新規則試驗區，以及粵港澳大灣區中試轉化集聚區，以打造區內為世界級產學研平台。他強調，本港在生命科技方面有一定優勢，未來園區內會設立生命健康科技區。被問及昨日只公布了第一期的主體計劃，第二期有何構思時，孫東強調，不需急於將第二階段規劃的很詳細，適當「留白」可以應對之後的發展。

構思的第一階段總樓面面積將達100萬平方米，2024年底起陸續完工，包括寫字樓、乾實驗室、濕實驗室及人才公寓。當中，濕實驗室及先進製造面積將達52萬平方米，乾實驗室及辦公室則為22萬平方米。

研港深無人機低空運貨 河套兩地園區將方便科研人員往來，港深兩地政府會在河套合作區東西兩側分別建設跨河行人橋，直接連接兩個園區，方便港深兩地園區人員的日常跨境流動。當局建議實行創新性的便利通關模式和設施，容許兩地園區的特定人員便捷過境，例如以預先登記的模式、輔以科技手段，大幅縮減往來園區的時間，從而實現無感通關。不過，這一口岸並非對所有人開放，主要是針對兩個園區間的工作人員。

政府亦正探討在港深兩地園區內利用無人機低空運輸貨物。港方曾在8月份的會議中向深圳方面提出該提案，深圳方面對此也給出了積極的回應。孫東指，目前正在興建的五幢大樓樓頂也將協商建設無人機的起降平台。而對於無人機的航線、種類、有關條例及貨物清關程式將在之後具體研究。

商界及學界均歡迎河套發展綱要，香港科學院院長盧煜明表示，綱要不僅能鞏固香港的基礎科研優勢，亦為香港科研環境提供了更良好的發展土壤。中華廠商會建議新田科技城可以籌建另一個以「產業培育型」為定位的中試基地，聚焦為本地和內地港商的轉型革新，提供中試轉化的支援服務，促進業界應用創新科技升級轉型，藉此推動香港新型工業化及傳統產業升級轉型的「雙線」發展。有議員則建議政府同步興建北環綫支線與主線，可令古洞及新田站等戰略性設施分階段提早投入服務，助力河套及新田科技城發展。

河套區發展綱要小資料