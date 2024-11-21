初選案判決：涉法院外擾亂秩序 呂智恆養母被捕

【本報訊】參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，當中45名罪成被告於周二（19日）在長沙灣通州街西九龍法院（暫代高院）判刑，當日有大批人士在庭外排隊進庭旁聽。執法部門昨日表示，周二在法院外執勤期間，發現一名女子在通州街公眾地方手持一塊標語招貼，行為擾亂公眾秩序。警員上前調查後，以涉嫌「在公眾地方行為不檢」拘捕該名60歲本地女子，她已獲准保釋候查，須於12月下旬報到。據悉該名女子為案中其中一名被告呂智恆的養母。

政總遭投擲漆彈 列刑毀 另外，昨晨8時25分，金鐘添美道政府總部向夏慤道側門對開，有花槽懷疑被人投擲漆彈，致石壆及地面約2米乘3米面積染上紅色油漆，職員發現後報案求助。警員接報封鎖現場，初步將案列作「刑事毀壞」調查，案件暫未有人被捕。

就政總的刑毀案，政府表示強烈譴責違法行為，又指在事件發生後，行政署已指示政府總部的保安繼續提高警覺，而執法部門亦在政府總部一帶加強巡邏，以保障政府總部職員、訪客和市民的安全。