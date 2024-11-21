黎需戴助聽耳機作供 獲准小休20分鐘

【本報訊】壹傳媒黎智英昨日穿綠色毛衣及灰紫西裝外套，戴着助聽耳機及眼鏡，在證人台高舉聖經，以天主教儀式宣誓後作供。他選用英文作證，精神尚可，作供期間偶爾飲水。在他開始作供前，辯方向法庭稱，因黎智英年紀不輕，希望法庭准許下午時段增設小休。至昨午3時許，法庭亦應辯方要求，休庭約20分鐘。

多宗罪成刑案 黎均無出庭作供 黎智英過往有不少定罪紀錄，包括涉嫌隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億元的將軍澳工業邨地段，被判兩項欺詐罪成，判囚5年9個月，罰款200萬元，及被頒令取消擔任公司管理層等資格8年；及因參與2019年8月18日未經批准集結，終審上訴被駁回後，終監禁9個月等。在該些審訊中，黎智英都沒有出庭作供。換言之，昨日審訊料是黎智英首次就刑事案出庭自辯。

本案在2023年12月18日正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。至今年6月11日，控方正式完成舉證。黎智英一方之後作中段陳詞，要求法庭裁定黎面對的3罪表證不成立。法庭最終駁回黎申請，裁定黎智英面對的3罪均表證成立。黎智英選擇出庭自辯，同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司則不會傳證人。