指手畫腳譴責初選案裁決 美國務院擬對港官簽證施新限制

【本報綜合報道】本港法庭一連兩日處理反修例事件中較重要的案件，前日就47人初選案判刑，昨日黎智英案又展開自辯。就初選案中，45名串謀顛覆國家政權罪成的被告分別被判監4年兩個月至10年一事，美國國務院發聲明強烈譴責判決，認為削弱公眾對香港司法制度的信心，並損害香港的國際聲譽，指有關被告面對改變一生的監禁刑罰，呼籲立即無條件釋放。聲明又指，美國國務院正在採取措施，對多名負責實施港區國安法的香港官員實施新的簽證限制，亦會繼續監察《港區國安法》的實施情況。

加外長促停檢控 華使館駁斥 加拿大外長趙美蘭對初選案判刑深表關注，形容刑期令人不安，促請港府停止檢控被指違反《港區國安法》的人。對於上述言論，中國駐加拿大大使館發言人批評加方罔顧事實，就香港特區法院公正實施《港區國安法》，依法對「串謀顛覆國家政權罪案」作出的判決進行無端指摘，干預特區正當司法，嚴重褻瀆和踐踏法治精神，中方對此表示堅決反對，任何外部勢力干預香港司法案件、抹黑和破壞香港法治的圖謀都不可能得逞。

另外，在北京，外交部回應黎智英案件，指任何人不能打着自由的旗號，從事違法活動和企圖逃避法律制裁。外交部發言人說：「黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是反華勢力的代理人和馬前卒。中國中央政府堅定支持香港特區維護國家安全、依法懲治各類危害國家安全的活動，堅決反對個別國家借有關的司法個案，干涉中國內政，抹黑和破壞香港法治。」