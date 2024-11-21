赴美見彭斯蓬佩奧 黎叫二人為港發聲 另承認捐款當地智庫及香港泛民政黨

美國前副總統彭斯

【本報訊】壹傳媒黎智英昨日作供期間，花大篇幅就被控方指稱的國際線解畫。黎承認曾赴美跟美國前副總統彭斯及前國務卿蓬佩奧見面，呼籲兩人發聲支持香港，但不曾要求兩人針對香港做任何行動；承認曾捐錢給美國智庫，及民主黨等本地泛民主派，但強調沒有捐錢給香港以外的政黨。

自爆定期約彭定康食飯 控方指控黎智英牽涉多條國際線。針對英國線，黎智英承認認識英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯，曾捐2萬英鎊（約20萬港元）給香港監察；也曾跟英國國會上議院議員奧爾頓（David Alton）見面；及會定期約「末代港督」彭定康食飯。

針對美國線，黎智英稱他支持特朗普，也認同共和黨的政策，但他不曾直接或間接跟特朗普聯絡。他於2019年先後跟彭斯及蓬佩奧見面。黎承認曾呼籲兩人發聲支持香港，但強調沒要求兩人針對香港做任何具體行動，反問怎會膽敢這樣做，指這超過了他的能力範圍。至於前眾議院議長佩洛西，黎指她是李柱銘「老友」。李曾帶他跟佩洛西見面，會面期間自己「齋聽」，沒有參與討論。

就控方指稱的台灣線，黎智英承認曾與蔡英文見面，又曾把美軍前副參謀長基恩及美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）介紹給蔡英文。黎指，他曾聘用沃夫維茲協助他在緬甸尋找商機。不爭議的是，2013年至2017年，他曾把共約22萬美金（折合約176萬港元）轉帳予沃夫維茲。黎智英否認要求上述談及的人，去影響任何對港或內地政策，或要求他們採取任何行動。

8年間轉帳逾億予Mark Simon 自辯時，黎智英也有提及Mark Simon。黎稱，Mark Simon曾是美國共和黨香港分部的主席，但與美國政府沒聯繫。Mark Simon有份負責管理他的股票戶口。2013年至2020年間，他曾分86次，轉帳逾1.18億元予Mark Simon，部分是用來買賣股票。另外，黎智英曾透過Mark Simon捐錢給民主黨、公民黨及長毛梁國雄。他亦曾捐錢給美國智庫，每年數萬美金，黎笑言這數額非常少，不值一提，遑論捐錢時提出要求。

美國前國務卿蓬佩奧