黎智英：與張劍虹非朋友 提倡港獨屬陰謀

涉串謀勾結境外勢力犯國安 首出庭自辯 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》。法庭早前裁定黎智英面對的3罪均表證成立，案件昨日踏入第93日審訊，黎智英出庭自辯。黎自稱跟《蘋果日報》同樣反港獨台獨，又在庭上明言，跟《蘋果日報》高層張劍虹不是朋友，兩人只談工作不談私事。黎智英連番反駁張劍虹的說法，包括否認曾在還押期間向張劍虹說「好似照原來咁做」。

黎智英昨在辯方大律師關文渭主問下作供。黎稱自己及《蘋果日報》一向反對暴力。對他來說，提倡台獨和港獨屬陰謀，想法瘋狂，他不容許《蘋果》提及這些事，也不容許支持台獨和港獨的作者參與《蘋果》的工作。對於壹傳媒前行政總裁張劍虹供稱，《蘋果》在2014年前多着重娛樂新聞，2014年後變得政治化，黎智英不同意，認為只是當時社運變得活躍，作為傳媒，《蘋果》自然多作報道。

黎承認2014年曾因佔領中環案被捕，但不同意被指在2018年起，取態變得激進。黎智英否認自己有任何政治企圖，亦否認想透過《蘋果》荼毒大眾，謂只是評論當時社會發生的事。

否認指示張「照原來咁做」 張劍虹在審訊期間指，張無權向黎智英說不，前蘋果副社長陳沛敏則形容黎為強勢的人。黎智英昨表示，不明白為何張劍虹會這樣說，又指自己不常給予指示，一般只會禮貌地問可不可以這樣做，如果對方拒絕，他不會再跟進。黎形容自己或許性格較強勢，但不認為管理上屬強勢。

黎智英坦言，陳沛敏是他的朋友，張劍虹則只是個可信的同事，但非朋友，兩人從不講私事，亦甚少「撐枱腳」食飯。此外，張劍虹供稱，2020年12月黎智英還押期間，曾經指示張「唔使怕，繼續做啦，好似照原來咁做」。黎在庭上稱或許說過首兩句，但否認講過「好似照原來咁做」，形容倘若他這樣說，無疑叫張自殺，因為國安法已實施。黎亦否認曾跟張劍虹談及美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）參與線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」的事。至於楊清奇，黎說跟他不是常見面。

另外，就着「飯盒會」，黎智英表示，會議內容主要圍繞業務發展，包括如何把紙媒轉型做網上媒體，而非讓他下達編採指示的平台。

希望特朗普阻國安法實施 辯方提及黎智英曾傳送訊息，說「請國際組同事不要跟《紐約時報》及CNN針對川普（特朗普），我們蘋果要靠川普保命，這樣做不太好」。黎稱這是提議而非指示。他固然希望特朗普「做啲嘢」阻止國安法實施，但他不知道特朗普會推出甚麼具體措施，他也不會去猜度。黎認為，國安法會影響《蘋果》的獨立運作，直言之後發生的事證明他是對的。辯方大狀此時提醒他，這是場有關政治的審訊，並非政治審訊。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英在庭上聲稱自己及《蘋果日報》均一向反對暴力。 黎智英昨日由囚車押送至法庭。 黎智英自辯重點