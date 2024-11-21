首9個月收回1400單位 16公屋戶揭瞞報內地物業

【本報訊】房屋署近年積極打擊濫用公屋。今年首9個月，房屋署已就被濫用和違反租約或房屋政策收回約1,400個公屋單位，過去一年，更有16個租戶被房屋署揭發在申請公屋時瞞報在內地擁有物業。房屋署表示，過去兩個年度，因違反《房屋條例》而遭檢控的個案約有389宗，其中344宗被判罪成，有7名住戶因此而被判監，包括緩刑，當中最高判刑的兩宗個案分別為即時監禁30日及即時監禁兩星期。

房屋局昨日回覆議員相關質詢，過去兩個年度，房委會分別收回約2,200個及2,800個因被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，即兩個年度合共收回5,000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，數量等同興建一條與駿洋邨規模的相當中型屋邨。

此外，由2023年10月開始，房委會接連推出多項新措施，包括要求住戶由入住開始，每兩年申報一次居住情況及是否擁有香港住宅物業。截至今年10月，首兩輪申報共約34萬住戶當中，合共有約4,000個住戶因不同原因主動交回或被收回單位。

建系統打擊濫用個案 而為善用資訊科技協助行政及監管工作，並配合即將於2025年1月推出的「善用公屋資源獎勵計劃」，署方已在今年開始建立新的打擊濫用公屋資訊電腦系統，以方便跟進個案及協助數據分析。