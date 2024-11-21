坐擁712億金山 房會加租大貪 公屋基層呻慘

運作盈餘168億近倍翻 仍賺盡10%上限 全港公屋戶今年10月起加租10%達上限，生活百上加斤，但剛曝光的香港房委會2023/24年度財務報表卻顯示，房委會過去一年投資大賺，「豬籠入水」坐擁逾712億元結餘，但加租加價依然不手軟。截至今年3月，房委會的年度收入為約510.48億元，較上年度的357.29億元激增153億多元，運作盈餘已有逾百億元，較上年度大增近80億元，增幅近一倍。有議員認為，房委會的年報雖然「望落（條數）好似靚仔過上年」，但未來建屋量大增，擔心該會的盈餘未必能夠應付。談到目前民生艱困，議員認為房委會可考慮利用部分盈餘，向有需要租戶提供合適回贈，與民共度時艱。

根據房委會2023/24年度年報及財務報表，截至今年3月，房委會的收入（包括租金、售樓、投資等）約510.48億元，其中增加的收入主要來自售樓及補價收入，本年度較前增加近倍，投資收入更由去年的13.75億元激增至今年的39.22億元，增幅達1.85倍。而開支則約為341.81億元；運作盈餘為約168.67億元，較去年度大增約79.18億元（見表）。

資金整體回報率近6% 升幅可觀 資金管理帳目方面，房委會的現金及投資結餘為712.66億元，較上年度的609.19億元大增103.47億元；資金管理帳目盈餘亦同樣較上年度增加，本年度約為38.57億元，比起去年度的13.16億元增加逾倍，大升25.41億元。房委會在今年度的資金整體回報率也比上年度的2.4%為高，升至5.7%。

財務小組委員會及轄下資金管理附屬小組委員會主席麥萃才在年報表示，資金管理附屬小組委員會繼續每季召開會議，密切監察房委會的資金管理操作，包括房委會基金經理於房委會股票組合方面的表現。

未來建屋量大增 需作長遠考慮 以總值計，外匯基金存款仍是房委會最大的資產類別。麥表示，內部投資組合主要是本地銀行定期存款，用以應付日常的現金流量需求，包括支付建築工程合約費用。而在本地和環球市場動盪的投資環境下，股票基金經理按照房委會審慎的投資策略，取得較市場基準為高的合理回報，確保流動資金充裕，以應付房委會的運作需要。

房委會資助房屋小組委員兼議員梁文廣表示，根據《長遠房屋策略》本港未來第二個5年期的建屋量將會爆炸式增長，雖然今年度房委會財政盈餘「靚仔咗」，但不代表靠現有結餘便能一直運作。

他又指今年收入增加主要來自賣樓和投資，原因在於過去的賣樓收入遲了入帳，才會反映在本年度的帳目之中，又稱即使「收番嚟百幾億，但起幾條屋邨已經燒晒」，故仍要持續關注房委會的財政狀況，不能過分樂觀。

議員促適當回贈租戶 減差餉紓壓 議員陳學鋒亦指，未來本港建屋量大增，房委會的盈餘料會用於「起多啲屋」，加上旗下不少屋邨已老化，又有屋邨要重建，故未來使費不少，盈餘也需用在此類地方。不過，他認為若房委會若有豐厚盈餘，可考慮適當地回贈有需要租戶，與民共度時艱，例如在《財政預算案》中提出差餉寬免，房委會按月把政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷等。