筆下風雲：死後哪管洪水滔天

距離特朗普重掌白宮尚有兩個月，各方都在這段時間盡地一煲。正當外界以為在APEC閉幕大合照中靠邊站的拜登，人未走茶已涼，卻忽然驚傳他首肯讓烏克蘭使用美製遠程導彈打擊俄羅斯本土，美其名曰回應北韓派兵參戰，實際上要在臨下台前讓戰事升級，遺下更大的爛攤子。

拜登這一招都算毒了，明知結束俄烏戰爭乃特朗普競選最大承諾，其身邊大紅人馬斯克，甚至對烏克蘭總統澤連斯基所謂的「美國不能把烏克蘭逼上談判桌」公然恥笑；特朗普長子唐納德亦表明，烏克蘭即將失去美國的零用錢。如此種種，均見叫停俄烏戰爭勢在必行。

只是這場打了快3年的仗，耗掉美國及其盟友巨額金錢，烏克蘭被打個稀巴爛，俄羅斯卻沒有如期倒下，除了是名副其實的瞎折騰，亦說明拜登及民主黨政府完全無能、完全誤判、完全失敗。之前大選未定，拜登不敢貿然向烏克蘭開綠燈，如今行將下台，權力不用就作廢。

早前拜登與特朗普就權力交接問題見面，雙方表面上言談甚歡，拜登拍心口保證政權平安過渡，卻原來早就埋下極壞心眼。實際上，特朗普所謂上台24小時就能停戰，只是選舉語言，俄羅斯在形勢大好之下，不可能不提高叫價；而澤連斯基替美國賣命，若烏克蘭最後只落得割地求和，肯定會令其他盟友心寒。在雙方要價南轅北轍的現實下，特朗普即使有三頭六臂，也沒有能耐短時間擺平兩國。

俄羅斯揚言此舉隨時引發第三次世界大戰，絕非虛言。須知狗急跳牆，現在最急就是澤連斯基，他得到美製遠程武器後，若不止用於庫爾斯克地區而是直轟莫斯科，後果可想而知。拜登擺明就是「我死之後，哪管洪水滔天」！